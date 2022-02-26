تم افتتاح متحف تفاعلي تكريما لفنان الدي جيه السويدي الراحل، أفيتشي، في ستوكهولم

وافتتح المتحف كارل بيرجلينج، والد الموسيقار الراحل، والأمير السويدي كارل فيليب وقرينته الأميرة صوفيا.

يشار إلى أن ستوكهولم هي مسقط رأس تيم بيرجلينج الذي اشتهر باسم أفيتشي.

وكان أفيتشي يعاني من مشكلات نفسية عندما توفي عن 28 عاما.

ويهدف المتحف إلى تكريم أفيتشي من خلال التركيز عليه كفنان، وكأنسان.

وسوف يتم تخصيص جزء من الدخل لمؤسسة "تيم بيرجلينج" المعنية بتعزيز تدابير الوقاية من الأمراض النفسية والانتحار، ولاسيما بين الشباب.