استرجعت اليونان 55 قطعة أثرية مهربة كان قد صادرها القضاء الأميركي وسلّمها إلى أثينا، بقيمة تقديرية تفوق 18 مليون يورو.

وأوضحت وزارة الثقافة اليونانية في بيان أن 47 من بين القطع الـ55 كانت عائدة إلى مجموعة هاوي الجمع الأميركي الشهير مايكل ستاينهارت الملاحق بموجب تحقيق في الولايات المتحدة بتهمة حيازة أعمال مسروقة.

وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني في تصريحات أوردها البيان "هذا يوم فرح عظيم لليونان التي تستعيد 47 قطعة أثرية من مجموعة ستاينهارت"، إضافة إلى ثمانية أعمال من حقبة ما قبل التاريخ من تيساليا في وسط اليونان.

وأشار مصدر وزاري لوكالة فرانس برس إلى أن تاريخ عرض هذه القطع أمام العامة "لم يُحدَّد بعد".

وتتوج إعادة هذه القطع تحقيقا استمر سنوات عدة بشأن تهريب أعمال أثرية واختُتم في كانون الأول/ديسمبر الفائت على يد مكتب المدعي العام في مانهاتن.

ويتناول التحقيق الذي يتمحور بصورة رئيسية حول مجموعة مايكل ستاينهارت، 180 عملا فنيا مهربا بقيمة 70 مليون دولار، وفق بيان لمكتب مدعي عام نيويورك.

وتُقدّر قيمة الأعمال التي أعيدت إلى اليونان بعشرين مليون دولار، وفق المصدر عينه.