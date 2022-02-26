أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أنه من غير المحتمل أن ينفذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديداته باستخدام أسلحة نووية في الحرب على أوكرانيا.

وقال دان سميث مدير المعهد: "لا أعتقد أن نشوب حرب نووية نتيجة محتملة لهذه الأزمة. لكن مع الأسف، عندما تكون الأسلحة النووية موجودة فهناك بالطبع احتمال صغير دوما. وسيكون هذا أمر كارثي".

وأعلن بوتين إرسال قوات روسية إلى أوكرانيا وأوضح في خطابه أن موسكو باتت الآن إحدى "أقوى قوة نووية في العالم".

وتمتلك روسيا أكثر من 6255 من الـ 13080 سلاحا نوويا التي امتلكتها الدول النووية التسع في العالم في بداية العام الماضي، وفقا للتقرير السنوي لمعهد الأبحاث الذي صدر في حزيران/ يونيو .2021 أما الولايات المتحدة فلديها 5550 رأسا نوويا.