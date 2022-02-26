كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إحصائية أجرتها بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة، إلى أن نحو 10,8% من الأطفال الأمريكيين عاشوا في أسر عانت من انعدام الأمن الغذائي في الفترة من 2019 إلى 2020.

واستخدم الفريق البحثي التابع للمركز الوطني للإحصاءات الصحية في ولاية ميريلاند، بقيادة الدكتورة هايدي أولمان، دراسة مسحية للصحة الوطنية من 2019 إلى 2020 لوصف النسب المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و17 عامًا الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي خلال الأيام الثلاثين الماضية حسب خصائص اجتماعية وديموغرافية وعائلية مختارة.

ووجد الباحثون أن 10.8% من الأطفال يعيشون في أسر عانت من انعدام الأمن الغذائي خلال الثلاثين يومًا الماضية خلال الفترة من 2019 إلى 2020.

وكانت النسبة المئوية للأطفال الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي أعلى بالنسبة لغير ذوي الأصول الأسبانية من غيرهم، وكلا الفئتين كانتا أعلى من الأطفال البيض غير اللاتينيين (بنسب 18.8 و 15.7 و 6.5% على التوالي).

وكانت نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي أعلى من النسبة المئوية لغير ذوي الإعاقة (19.3 مقابل 9.8%)، ولوحظ تباين في النسب المئوية للأطفال الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما لوحظت صلة بين انعدام الأمن الغذائي الأسري وخصائص الأسرة مثل هيكلها وعدد الأطفال.

وأوضح الباحثون أن الحصول على طعام كافٍ ومغذٍ هو محدد اجتماعي رئيسي للصحة، وقد تساهم التفاوتات في انعدام الأمن الغذائي في عدم المساواة فيما يتعلق بصحة الطفل.