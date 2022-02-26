تسارع معدل التضخم في فرنسا بوتيرة تفوق التوقعات، ليزيد من التعقيدات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي كي يتوقف بشكل سلس عن تقديم حزم التحفيز الاقتصادي التي أعقبت جائحة كورونا، في ظل اضطرابات اقتصادية ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكر المكتب الوطني للاحصاء في فرنسا (إينسي) أن أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفعت في شباط/فبراير الجاري بنسبة 1ر4 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 3ر3 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع التضخم بنسبة 7ر3 بالمئة.

وكشف مكتب الاحصاء الفرنسي أن اسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 21 بالمئة، فيما زادت أسعار جميع السلع المصنعة والخدمات في شباط/فبراير.