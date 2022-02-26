توقع معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن يصل معدل التضخم في ألمانيا هذا العام إلى 5??، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الخبير لدى المعهد، تيمو فولميرسهويزر، في ميونخ: "من المرجح حاليا أن يبلغ معدل التضخم 5% وليس 3%".

وذكر فولميرسهويزر أنه حتى قبل الغزو الروسي، ذكرت العديد من الشركات الألمانية خلال مسح للمعهد أنها تخطط لرفع الأسعار، مع تأثيرات فورية على المستهلكين.

وبحسب المسح الذي أجراه المعهد قبل الحرب، تخطط ثلثا الشركات في قطاع التجزئة لرفع أسعارها، وتصل النسبة إلى 85?? في قطاع الأغذية. وفي جميع القطاعات، ذكرت 1ر47% من الشركات أنها تخطط لزيادة الأسعار.