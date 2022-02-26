ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو لأعلى مستوى في شباط/ فبراير، حسبما أظهرت نتائج استطلاع للمفوضية الأوروبية

وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية بعد انخفاصه ثلاث مرات متتالية من 7ر112 الشهر الماضي إلى 114 نقطة في شباط/ فبراير.

وكانت هذه أعلى قراءة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، وتجاوزت توقعات خبراء الاقتصاد بوصولها إلى 1ر113 نقطة بفارق كيير.

وعزز التحسن تزايد الثقة في الخدمات وتجارة التجزئة ، وفي قطاع البناء إلى حد أقل.

وارتفع مؤشر الثقة في قطاع الصناعة من 9ر13 قبل شهر إلى 14 نقطة الشهر الجاري، وهذا ا يقل عن المستوى المتوقع المقدر بـ 2ر14 نقطة.

وارتفع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات من 1ر9 قبل شهر إلى 13 نقطة خلال الشهر الجاري.

وارتفع مؤشر الثقة في قطاع تجارة التجزئة إلى 4ر5 نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أواخر .2015