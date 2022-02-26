أظهرت بيانات مكتب الاحصاء السويدي ارتفاع معدل البطالة في السويد خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وارتفع معدل البطالة إلى 3ر8% في كانون الثاني/يناير الماضي بعدما سجل 3ر7% في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وارتفع عدد العاطلين إلى 457 ألفا و800 شخص خلال الشهر الماضي، بعدما بلغ 400 ألف شخص في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 عاما، إلى 5ر22% في كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنة بـ 7ر19% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وانخفض معدل التوظيف إلى 0ر67% الشهر الماضي، بعدما بلغ 6ر67% في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وبلغ عدد العاملين 03ر5 مليون شخص.

وبلغ معدل البطالة 0ر8% بعد حساب المتغيرات الموسمية في كانون الثاني/يناير الماضي.