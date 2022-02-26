تعهد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي هذا العام، في خطوة توحي إلى أنه سيكون هناك مزيد من الدعم لتعزيز النمو وذلك قبل اجتماع لقادة الحزب في وقت لاحق من هذا العام.

ودعا المكتب السياسي للحزب خلال اجتماع برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى درء المخاطر المالية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، حسبما أفاد تليفزيون الصين المركزي (سي سي تي في).

وذكر التلفزيون الرسمي أن أعضاء المكتب السياسي للحزب استعرضوا التقرير الخاص بعمل الحكومة، والذي يحدد الأهداف الاقتصادية الرئيسية للصين، والمقرر نشره عندما تبدأ الاجتماعات التشريعية السنوية الأسبوع المقبل.

وأعاد المكتب السياسي المؤلف من 25 عضوا، التأكيد على الحاجة لإعطاء أولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي هذا العام، وهو ما يعد هدفا رئيسيا قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، والذي من المتوقع أن يسعى شي من خلاله إلى البقاء كزعيم للبلاد.