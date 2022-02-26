دلال العياف

أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات أغنية جديدة أهداها لدولة الكويت بعنوان " غلاكِ يالكويت" بالتزامن مع الإحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت ، كتب كلماتها الشاعر المُعَنى رحمه الله ولحنها سعود بن عبدالمجيد ووزعها موسيقياً مصطفى عبدالنبي وميكساج وديجيتال إيهاب نبيل ، ومن المتوقع عرض الأغنية عبر شاشة تلفزيون الكويت ، ويقول مطلع الأغنية :



أسعد الله لي مساك / يا أعز اللي فديت / ماقدرت أسلى هواك / ولا ترى مثلك لقيت

فاض بي الشوق و حكيت / عن غلاكِ يالكويت

فيما بدأ عرض الأغنية " غلاك يالكويت " من خلال القناة الرسمية لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب"، بالإضافة إلى الإذاعات الكويتية والعديد من التطبيقات .