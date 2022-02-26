أكد محافظ حولي علي الأصفر على أهمية جهود وزارة الصحة في الاحتفالات الوطنية وذلك عبر تواجد كوادرها في اجازه الاعياد الوطنية.

جاء ذلك خلال استقباله لمدير منطقة حولي الصحية د. بدر العنزي في مكتبه بديوان عام المحافظة.

واطلع محافظ حولي على الخطة والإجراءات المتبعة للمنطقة الصحية خلال الاحتفالات والعوائق التي قد تواجههم في هذه الفترة.

وأشار الأصفر إلى ضرورة تعاون المحافظة مع كافة القطاعات الصحية ومحاولة ازالة كافة المعوقات التي قد تعرقل مسيرتهم من أجل الحفاظ على صحة المجتمع.

وتوجه الأصفر بالشكر للكوادر الصحية في المحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة وطننا الغالي.