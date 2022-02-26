الهاجري: نعد الجميع بمزيد من الانجازات لرفع علم الكويت عاليا في المحافل الدولية



هادي العنزي



أهدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السله على الكراسي المتحركة ورئيس مجلس ادارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري فوز منتخب الكويت لكرة السلة للكراسي المتحركة بكأس غرب اسيا لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، والحكومة الرشيدة وللشعب الكويتي الكريم، والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وقال: "نعد بمزيد من الانجازات لرفع علم الكويت عاليا في البطولات الدولية والقارية المقبلة".



وقد تمكن أزرق كرة السلة للكراسي المتحركة من الفوز في جميع مبارياته في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة، ليتوج بجدارة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وقد اختتمت البطولة منافساتها مساء امس الجمعة في المنامة عاصمة مملكة البحرين.



وجاء فوز الأزرق متزامناً مع الأعياد الوطنية بإحتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني ال 61 وذكرى الاحتفال بعيد التحرير ال 31 .