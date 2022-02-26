ناصرالعنزي



تتجه الأنظار مساء غد الأحد نحو مباراتي المربع الذهبي المؤهل إلى نهائي كأس سمو ولي العهد، حيث سيلتقي الكويت حامل اللقب مع الفحيحيل في ال 4:55 على ملعب صباح السالم، ثم ستكون المواجهة الأقوى بين العربي والسالمية في ال 7:55 على ستاد محمد الحمد.

في المباراة الأولى فإن طريق الكويت للمباراة النهائية لن يكون صعبا حيث يتفوق على منافسه بعنصري الخبرة والقدرات الفنية والمهارية بين اللاعبين ، والأبيض تأهل مباشرة لدور ال8 بصفته حامل اللقب ولم يجد صعوبة في تخطي الشباب برباعية، ومهمته اليوم أيضا لن تكون صعبة لكنها ليست في متناول يده حيث إن مباريات الكؤوس عادة ما تكون عامرة بالمفاجآت ، ويحسب لمدرب الأبيض التونسي نبيل معلول توظيفه لاعبيه بشكل جيد، أما الفحيحيل فقد تمكن من التأهل للمربع الذهبي بعد تخطيه الجهراء بهدف ثم خيطان بركلات الترجيح "6-5"، ومباراة اليوم هي الاختبار الحقيقي للمدرب داليبور ولاعبيه المتحمسين لإحداث مفاجأة وبلوغ النهائي لأول مرة .

وفي المواجهة الثانية ستكون الإثارة حاضرة في لقاء العربي والسالمية فكل منهما قادر على التغلب على الآخر ، والاخضر بجماهيره الغفيرة لم يجد صعوبة في تخطي الدورين السابقين بالفوز على التضامن والصليبخات وستكون مهمته الليلة حذرة، وعليه أن يثبت جدارته أمام ند قوي يطمح للوصول إلى النهائي.

ومن جانبه فإن السالمية واجه محطتين صعبتين في البطولة حيث أقصى القادسية من الدور التمهيدي بهدفين ثم فاز على النصر"2-1"، ويخوض اليوم مواجهة قوية مع العربي وإذا نجح في تخطيه فسيكون بذلك قد أخرج الفريقين الجماهيريين من البطولة ، ويحسب للمدرب محمد إبراهيم أنه غير كثيرا من أداء السماوي في الناحية الهجومية.