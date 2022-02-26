بمناسبة حلول العيد الوطني، وتماشيا مع اهميته، قدم بنك برقان لعملائه حملة فرحة ال 25 حصرية لمدة يوم واحد يوم 25 فبراير الجاري، للحصول على قسائم شراء عند الدفع باستخدام أي من بطاقاته الائتمانية. وتأتي هذه الحملة انطلاقا من رغبة البنك بمشاركة عملائه الاحتفال بفرحة الأعياد الوطنية، وكجزء من حملاته الترويجية لهذا العام والخاصة بمكافأة عملائه.

وقد استفاد من هذه الحملة، عملاء بنك برقان من أنفق 200 دينار كحد أدنى داخل الكويت على عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع أو الشراء الإلكتروني، مما خولهم الحصول على قسيمة بقيمة 25 دينار.

هذا وقد تم إرسال رمز القسيمة على صورة رسالة نصية للعميل، ليتمكن من استخدامه في تطبيق (YouGotGiftApp) والذي يضم مجموعة متنوعة من خيارات الاستبدال من ضمنها: المطاعم، الأجهزة الكهربائية والالكترونية، المجوهرات، الأزياء، المراكز الصحية والسبا، وغيرها الكثير.

في هذا السياق، صرح رئيس دائرة البطاقات في بنك برقان، ساكت جاجو، قائلا: «في هذه المناسبة الوطنية السعيدة، أردنا الاحتفال مع عملائنا من خلال إطلاق هذه الحملة الحصرية بهدف مكافئتهم بمجموعة من الجوائز التي تنال رضاهم وتلاقي تطلعاتهم».

وأضاف السيد جاجو: «بالإضافة إلى الحصول على قسيمة بقيمة 25 دينار، سيحصل العملاء على مزايا أخرى كاكتساب المزيد من النقاط والأميال في برنامج مكافآت بنك برقان عند استخدام البطاقات الائتمانية، وبذلك، ستتضاعف فرصهم للاستفادة من هذه الحملة».

هذا ويملك بنك برقان مجموعة متنوعة وواسعة من البطاقات الائتمانية التي تقدم لحامليها باقات فريدة من المزايا، لتضمن لهم خدمات مصرفية نوعية راقية وتغني من أسلوب حياتهم وتضفي عليه مستوى آخر من الرفاهية.