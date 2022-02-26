في اطار جهوده ضمن حملة «لنكن على دراية»

في إطار حرص البنك التجاري الكويتي ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء، تستمر مشاركات البنك التجاري في دعم حملة «لنكن على دراية»، وهي الحملة التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.



البنوك هي مؤسسات مالية تسهل عملية العرض والطلب على النقود وعلى التسهيلات الائتمانية الأخرى، وعمل البنوك الأساسي وفقا للقانون الكويتي هو قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض وإصدار الشيكات وقبضها وطرح السندات وتسويقها والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان، والخدمات المصرفية الأخرى.



وعن الالتزام بالدور التوعوي والمجتمعي، وبخاصة الجرائم المستحدثة في العمليات البنكية، فأنه في حال تم استخدام البطاقة المصرفية بدون علم العميل وموافقته سواء من خلال عمليات السحب النقدي أو التحويل أو الشراء من نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فذلك يعد جريمة تزوير في محررات بنكية وفقا للمادة (259) من قانون الجزاء الكويتي ويعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز السبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز ما يعادل 750 دينار.



أما في حال تعرض العميل لعملية احتيالية من شخص يدعى بأنه موظف في البنك او تعرض للادعاء بربح وهمي بسببه قام العميل بإعطاء بياناته البنكية له، وعلى ضوؤها استخدم بيانات العميل للتحصيل على مبالغ من حسابه فنكون في صدد جريمة تزوير بمحرر بنكي وكذلك جريمة نصب وفقا للمادة (231) من قانون الجزاء الكويتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة لا تتجاوز ما يعادل 225 ينار.



وكذلك هناك حالات يقوم العميل بالدفع لمتاجر إلكترونية وهمية غير مرخصة من وزارة التجارة ولا يتم تسليمه المشتريات أو من أشخاص يدعون ببيع أو تأجير عقارات أو غيرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية من بعد الدفع لا يجد محل الاتفاق الذي تم بينهما، فتكون الجريمة المرتكبة في الواقعة نصب إلكتروني وفقا لقانون جرائم تقنية المعلومات المادة (3) البند (5) ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز العشر آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.



وسوف يواصل التجاري دوره في إطار حملة «لنكن على دراية»، هذه الحملة التي ساهمت ومازالت تساهم في زيادة توعوية الجمهور بطبيعة المعاملات المصرفية وتقدم الدعم والإرشاد فيما يتصل بمكافحة العمليات الاحتيالية التي قد يتعرض لها عملاء البنوك.