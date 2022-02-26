أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم السبت، أن إمدادات السلع الغذائية ومخزوناتها في السعودية "مطمئنة ولا يوجد أي مخاوف بشأن وفرتها في الأسواق المحلية" على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.

وقال الفضلي الذي يرأس لجنة الأمن الغذائي السعودية في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن "سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية آمنة وموثوقة ومستمرة في ظل حجم الإنتاج المحلي للعديد من السلع الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة للعديد منها".

واستبعد حدوث أي ندرة في المعروض لأي من السلع المستوردة بسبب الأزمة مشيرا إلى تعدد مناشئ الاستيراد عالميا للسلع التي يتم الاستيراد منها للمملكة.

وأضاف الفضلي أن لجنة وفرة الغذاء المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي منعقدة بشكل مستمر خلال هذه الفترة لرصد وفرة المعروض من السلع الغذائية بالسوق المحلية ومتابعة سلاسل الإمداد العالمية والمحلية.

وأعلنت روسيا أمس الأول الخميس بدء عملية عسكرية في أوكرانيا وسط إدانات واسعة النطاق من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (ناتو).