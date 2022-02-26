أقامت قوة الإطفاء العام عروضا وفعاليات مختلفة قرب أبراج الكويت ممثلة بقطاعات الوقاية والمكافحة وإدارة العلاقات العامة والإعلام وذلك بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالقوة العقيد محمد الغريب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الفعاليات تضمنت عروضا لأحدث الاليات والمعدات البرية والبحرية للقوة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق.

وأضاف الغريب أن الفعاليات تضمنت أيضا جناحا توعويا للجمهور لشرح مختلف أساليب الوقاية والمكافحة من الحريق ورسائل توعوية للوقاية من الحوادث.

وأشار إلى أن قوة الإطفاء العام تنظم أيضا عرضا بحريا للاطفاء والانقاذ البحري وأنشطة عن سلم الاطفاء لتعليم الأطفال كيف يتم استخدامه إلى جانب تدريب بسيط عن كيفية إطفاء حريق.

وتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء وعموم الشعب الكويتي والمقيمين الكرام بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب الجميع.