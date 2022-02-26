أكد رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني حرص النجاة الخيرية على استمرارية تفقد وزيارة مشاريعها بعد مرحلة التنفيذ، وذلك لضمان استمراريتها وكذلك للوقوف عن كثب على أهم احتياجاتها الحالية وإجراء الصيانة اللازمة لها.

وقال الثويني انه اتساقا مع هذه الرؤية يقوم حاليا وفد من النجاة الخيرية بزيارة لجمهورية النيجر الصديقة وذلك لتفقد آبار حملة «تخيل» والتي تمت خلال الأعوام الماضية، وبين الثويني أن آبار حملة «تخيل» ساهمت بشكل قوي وفعال في تعزيز الجانب الصحي في جمهورية النيجر وغيرها من الدول المستفيدة، من خلال توفير المياه النظيفة الصالحة للاستخدام الأدمي، ووقاية وحماية المستفيدين من الأمراض والأوبئة التي تصيبهم جراء المياه الملوثة والغير صالحة للشرب، وكذلك ساهمت الحملة في عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية فكثير من الطلاب يتركون مقاعدهم الدراسية وتلقي العلوم والآداب والمعارف والسير لساعات طويلة من أجل توفير المياه لأسرهم.

وتابع الثويني: خلال زيارة وفود النجاة الخيرية لآبار «تخيل» شاهدنا قيام الأهالي بزراعة المناطق المحيطة بالآبار بالمحاصيل الزراعية المختلفة، والتي بدورها تعدد وتنوع من الجوانب الإيجابية للحملة، حيث ان المتبرع من خلال مشاركته في حملة «تخيل» لا يشارك في توفير المياه النظيفة فقط، بل انه كذلك يساعد في دعم الجانب الصحي والتعليمي والتنموي والاستقرار الأسري، فالماء هو الحياة.

وقال الثويني امتدادا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الكويت، تطلق جمعية النجاة الخيرية حملة «تخيل» الرابعة لحفر الآبار 28 من شهر فبراير الجاري، مؤكدا أن حملة «تخيل» لحفر الآبار تعد واحدة من أهم الحملات الإنسانية التي تنفذها النجاة الخيرية.