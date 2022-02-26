أسامة ابو السعود

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الإعلام أنشودة جديدة في حب الوطن تزامنا مع الاحتفالات الوطنية بعنوان «الكويتي قول وفعل» للمنشد خالد المشاري وفق صيغة فنية جديدة تعرض لأول مرة.

وذكرت اإدارة الاعلام في بيان صحافي أن «الأوقاف» عندما تسهم في الاحتفالية الوطنية السنوية بأنشودة تذاع في مواقع التواصل الاجتماعي وتنتشر بين الشباب وتحفزهم عى العمل الجاد لصالح الوطن إنما تشد على أيدي كل من ساهم في الحفاظ على رفعة الوطن كل في مجاله.

وأوضحت ان أبطال الصفوف الأمامية بذلوا الغالي والنفيس كي ينعم أبناء هذا الوطن بنعم أنعم الله بها علينا من أمن وصحة وسلام.

وأشارت إلى أن الأنشودة التي تقول في مقطع منها «.. هو لكويتي للوطن سمع وطاعة.. كلبونا له سند وكلبونا اهل وجماعة» إنما تؤكد على روح العمل الجماعي ووحدة الصف، وهي من استراتيجيات وزارة الأوقاف المعلنة.

وشددت «الأوقاف» على ان الوزارة قيادة وموظفين لا تألو جهدا في خدمة الوطن والسعي الى رفعته وتعزيز الوسطية والأفكار المعتدلة ومواجهة الظواهر السلبية.