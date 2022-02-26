نفذت جمعية الهلال الأحمر حملة إنسانية في الأردن تشمل توزيع مواد إغاثية على ألفي عائلة لاجئة سورية بالأردن بدعم من بيت التمويل الكويتي (بيتك).

وانطلق أول برنامج للحملة التي تنفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني من أحد المخيمات العشوائية في العاصمة عمان وشمل توزيع مواد صحية وطرودا غذائية وهدايا للأطفال على اللاجئين تزامنا مع الأعياد الوطنية للكويت.

وأكد سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني خلال إشرافه على الحملة ومشاركته توزيع المواد على المستحقين في تصريح لـ (كونا)، ان سلسلة المساعدات الكويتية الموجهة للاجئين السوريين «لم تنقطع وستستمر بفضل الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية».

وقال إن الكويت أصبحت بفضل التوجيهات السامية من القيادة السياسية العليا والدعم منها «عنوانا» للعمل الإنساني بشتى مجالاته، كما أنها تحظى بمكانة رفيعة في مجال العمل الخيري الهادف إلى إغاثة المنكوبين والمستضعفين.

ولفت إلى أن المساعدات التي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بذكرى العيد الوطني وعيد التحرير للكويت تهدف إلى «الوقوف مع الأشقاء ودعمهم وتخفيف المعاناة الإنسانية عنهم»، مثمنا في الوقت ذاته الدور الكبير الذي يقوم به الأردن إزاء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وتقديم الرعاية لهم.

من جانبه، أعرب رئيس الهلال الأحمر الأردني د.محمد الحديد لـ (كونا) عن الشكر والتقدير للكويت والقائمين على جمعية الهلال الأحمر وشركائها على مواقفهم الإنسانية ومبادراتهم المتواصلة في رفع المعاناة عن اللاجئين والمستضعفين.

وقال إن «الكويتيين يسطرون باستمرار صفحات جديدة في العمل الإنساني ويقدمون الدعم الإغاثي للاجئين السوريين في الأردن في جميع المناسبات»، موجها التهاني والتبريكات إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية.

من جهته، قال مشرف الحملة الإغاثية في الهلال الأحمر الأردني محمود العسود لـ (كونا)، إن برنامج الحملة الممتد حتى عشرة أيام يشمل شريحة اللاجئين السوريين القاطنين في المخيمات العشوائية وبعض المناطق في محافظات عمان والطفيلة والكرك والبلقاء ومادبا وعجلون.

وأوضح العسود أن المساعدات الإغاثية تشمل مواد صحية وطرودا تحتوي على سلع غذائية أساسية للأسر السورية اللاجئة فضلا عن الهدايا العينية للأطفال، مشددا على أهمية هذه الحملة في تلبية احتياجات الأفراد خلال فصل الشتاء.