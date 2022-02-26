نظم مكتب الأبحاث والمنح بالجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) فعالية بعنوان برامج مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للبحث والتطوير، حيث أقيمت الفعالية في حرم الجامعة وقدمها فريق من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) ضم د.ميثم صفر، مستشار ومدير برنامج المنح البحثية بالإنابة ود.ابتسام حسن، مديرة برنامج بناء القدرات البحثية وخالد العوضي مدير مكتب دعم البحوث وهدف اللقاء إلى تعريف مجتمع الحرم الجامعي بالبرامج البحثية المختلفة التي تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ورحبت رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد بفريق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشكرتهم على تعاونهم مع الجامعة مما سيشجع المزيد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب على التقدم للحصول على المنح البحثية المقدمة.

بدوره، اكد مدير مكتب الأبحاث والمنح د.إياد أبو دوش الحديث دعم الجامعة الأمريكية في الكويت لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في إجراء البحوث.

ثم شرع فريق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تقديم عرض تقديمي أوجز تطوير البحث في المؤسسة وقدم الدعوة الجديدة لتقديم المقترحات البحثية، وشمل ذلك الدعوة لتقديم مقترحات بحثية أساسية وتطبيقية وكذلك الدعوة لتقديم مقترحات الباحثين الشباب.

وفي ختام الفعالية أجاب د. ميثم صفر عن بعض الأسئلة حول تطبيق البحث العلمي الخاص بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والعملية التي طرحها الحضور من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.