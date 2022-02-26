مفرح الشمري

تألق نجوم الكويت في التمثيل والغناء بالليلة الاستثنائية التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفالا باليوم الوطني الكويتي، والتي حملت عنوان "ليلة في حب الكويت".

انطلق الحفل مع صعود الفنان مساعد البلوشي على خشبة مسرح محمد عبده آرينا لتقديم مجموعة من الأغاني خلال فقرته الغنائية والتي كان من بينها أغنية "لك علي".

كما تألق كذلك الفنان مطرف المطرف خلال الفقرة الثانية في الحفل، ليصعد بعد ذلك الفنان نبيل شعيل ويقدم أكثر من أغنية منها "ندمان"، و"يا دار"، التي تفاعل معها كل من الفنان سعد الفرج، والفنانة سعاد عبدالله، والفنانة حياة الفهد وذلك قبل صعودهما على خشبة المسرح من أجل تقديم عرض مسرحي قصير في هذه الليلة الاستثنائية، والذي لاقى تحية كبيرة من قبل الحضور، وبعدها صعدت الفنانة نوال الكويتية على خشبة المسرح لتقديم فقرتها الغنائية حيث أطربت الجمهور بأغنية "لقيت"، كما قدمت أيضا أغنية "ترى الليل عودني" التي ردد كلماتها الجمهور الكبير الذي حضر الليلة، كما حرصت الفنانة نوال الكويتية على رفع العلم السعودي والكويتي، ليختتم الليلة المطرب عبدالله الرويشد الذي قدم مجموعة من الأغاني الوطنية والتي من بينها أغنية "عيّدي يا كويت"، كما قدم أيضا الأغنية الشهيرة له وهي" دنيا من الوله" التي تغنى بكلماتها الجمهور الغفير المتواجد في هذه الليلة الاستثنائية بموسم الرياض.