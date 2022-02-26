الكويت تخطط لزيادة إنتاجها النفطي إلى 3.5 ملايين برميل بحلول 2025

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت أرست خلال عام 2021 ما قيمته 1.5 مليار دولار من عقود الاستكشاف والتنقيب وإنتاج النفط والغاز لتحل بذلك في المركز الرابع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا على قائمة ميد بروجكتس لأكبر 5 شركات نفط من حيث الإنفاق على مشروعات التنقيب والإنتاج في عام 2021، وذلك وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤخرا الشركة التي تتتبع نشاط المشروعات الاقليمية.

وقد حلت شركة قطر انيرجي في المركز الأول بعقود بلغت قيمتها 19.1مليار دولار، تلتها شركة ارامكو السعودية في المركز الثاني بعقود قدرها 11.1 مليار دولار، ثم شركة ادنوك الإماراتية بقيمة 3.5 مليارات دولار، وجاءت الكويت في المركز الرابع ثم شركة تطوير بتروليوم بواقع مليار دولار.

وفي التفاصيل قالت المجلة ان شركات منتجي النفط والغاز في منطقة مينا منحت مجتمعة ما قيمته 38.8 مليار دولار من مشاريع التنقيب والإنتاج في عام 2021، وهو أكبر تخصيص رأسمالي شهده القطاع في السنوات الخمس الماضية، وفقا للتقرير آنف الذكر.

وقالت المجلة ان الكويت تستهدف زيادة انتاجها إلى 3.5 ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2025 وإلى 4.75 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040، مقابل خطط المملكة العربية السعودية لزيادة الإنتاج الى 13.5 مليون برميل في اليوم من النفط بحلول عام 2027 و23 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول عام 2030، أما الإمارات فتخطط لرفع إنتاجها الى 5 ملايين برميل في اليوم من النفط بحلول عام 2030، فيما تهدف قطر إلى إنتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2027.

وقالت المجلة ان شركات النفط الوطنية في المنطقة، فضلا عن الشركات الخاصة، استفادت من أسعار النفط والغاز المواتية، ما مكنها من المضي قدما في المشاريع الجديدة والبنى التحتية الرئيسية، لاسيما في النصف الثاني من العام الماضي. ومع ذلك فإن السبب الرئيسي للإنفاق الكبير في أنشطة التنقيب والإنتاج في عام 2021 يتمتع بالمقومات الجوهرية في طبيعته.

يقول محلل سوق الطاقة العالمية في شركة فيروسي الهولندية سيريل ويدرسهوفن، انه ليس ثمة دعم او مبررات منطقية لتوقعات الانخفاض في الطلب على النفط والغاز حيث لايزال النمو الاقتصادي أعلى بكثير مما كان متوقعا، وذلك رغم الأضرار الناجمة عن ڤيروس كورونا، ويضاف الى ذلك أن نمو مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم مازال قاصرا عن مواجهة أو تخفيف النمو الكلي للطلب على الطاقة، لذلك سنشهد المزيد من النداءات لتعزيز الاستثمار في التنقيب وإنتاج النفط والغاز.