عرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في جناح الكويت في معرض (إكسبو دبي 2020) جدارية للمعالم التراثية والحضارية في كل من الكويت والإمارات المتحدة بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير للكويت.

جاء ذلك بحضور وزير الإعلام والثقافة ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.حمد روح الدين ووزير التسامح والتعايش الإماراتي والمفوض العام لمعرض (إكسبو دبي 2020) الشيخ نهيان بن مبارك آل النهيان.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الأمين العام بالإنابة د. عيسى الأنصاري في تصريح صحافي إن جناح الكويت تشرف بتدشين عرض جدارية تعبر عن حب الكويت لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف د.الأنصاري أن الجدارية من عمل كل من الفنان التشكيلي جابر خضير الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية ومصمم جدارية مطار تشيلي الدولي والخطاط علي البداح الحاصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية ومصمم بعض لوحات مكتب صاحب السمو الأمير في قصر السيف.

وبين أن الجدارية جمعت معالم البلدين بروح تنموية وتراثية مميزة تعرض طوال الفترة المتبقية من معرض (إكسبو دبي 2020).

وأوضح أن الجدارية تحتوي على كلمات خالدة للمغفور له رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالخط العربي المميز وسيتم إهداؤها لدولة الإمارات العربية.

حضر حفل تدشين الجدارية كل من وزير الصحة د. خالد السعيد والقنصل في إمارة دبي ذياب الرشيدي وعدد من مسؤولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى جانب الفنانين جابر خضير وعلي البداح.

وبهذه المناسبة أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بطاقة بريدية تذكارية تحمل صورة الجدارية لتوزيعها على الجمهور في المعرض.