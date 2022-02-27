أقر مدرب نادي تشلسي توماس توخل بأن وضع مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموڤيتش «مقلق» لفريقه منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلنت السلطات البريطانية عدة عقوبات تستهدف المصالح الروسية فيما طلب نائب عن حزب العمال الحكومة بوضع اليد على أملاك أبراموڤيتش الذي لا تستهدفه تلك الإجراءات.

وقال المدرب الألماني لتشلسي «لا يمكننا التظاهر بأنها ليست مشكلة. الوضع رهيب بشكل عام بالنسبة لي ولطاقمي ولكل الناس في كوبهام (مركز تدريب تشلسي) للاعبين».

وتابع توخل «لم يتوقع أحد هذا الأمر. وكما قلت، هذا الأمر يؤثر على معنوياتنا وحماستنا في مقاربة النهائي».

وأضاف توخل الـ«هناك الكثير من الشكوك حول وضع نادينا والوضع في المملكة المتحدة لدرجة أن تعليقي لن يكون له أي معنى».

وطالب توخل السماح للاعبيه أن «يركزوا على الرياضة وعدم الانخراط في السياسة». وختم «كل هذا يجلب الكثير من عدم اليقين لجميع الأشخاص والعائلات المنخرطة راهناً أكثر منا. أفكارنا معهم وهذا هو الأهم».