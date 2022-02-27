يبحث ليڤربول عن ضمان لقبه الأول هذا الموسم في مسعاه لرباعية تاريخية، عندما يواجه تشلسي العنيد غدا الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

ويصارع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب على أربع جبهات، بعد نجاحه بتقليص الفارق في صدارة الدوري إلى 3 نقاط مع مان ستيي المتصدر وحامل اللقب قبل 12 مرحلة من نهاية البرمييرليغ، فيما يحتل تشلسي المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن ليڤربول ولعب مباراة أقل.

وفيما بلغ ليڤربول أول نهائي محلي في مسابقات الكؤوس منذ 2016، يقف على باب التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تفوقه على إنتر الإيطالي 2-0 في عقر داره في ذهاب ثمن النهائي ويستضيف نوريتش في الدور الخامس من كأس إنجلترا الأربعاء.

قال كلوب الذي يعول على هدافيه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه «نعرف كلنا أن الناس فرحة الآن».

تابع «لكن بعد 20 سنة، إذا أردتم التحدث عن هذا الفريق، لن أكون متفاجئا بحال عدم تحقيق المزيد من الألقاب أن يقول الناس +نعم كانوا جيدين، لكن تعين عليهم الفوز أكثر+».

أضاف «لهذا يجب أن نحرز المزيد. والفرصة التالية هي فرصة نهاية الأسبوع، هي أمام تشلسي وستكون صعبة».

ويفتقد ليڤربول مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو الغائب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة في فخذه، ما يعني أن البرتغالي ديوغو جوتا قد يشارك بعد تعافيه من اصابة في الاربطة.

في المقابل، يقف الألماني توماس توخل مدرب تشلسي مجددا أمام امتحان اشراك مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو من عدمه، بعدما أجلسه على مقاعد البدلاء خلال اللقاء الأخير ضد ليل الفرنسي منتصف الأسبوع في دوري الأبطال.

سجل لوكاكو 10 أهداف فقط منذ انتقاله بصفقة قياسية بلغت 131 مليون دولار أميركي من إنتر العام الماضي، وقد عبر عن انزعاجه من طريقه استخدام توخل لخدماته مطلع الموسم.

لم يلمس ابن الثامنة والعشرين الكرة سوى 7 مرات في مواجهة كريستال بالاس، وهي الأدنى للاعب في البريميرليغ منذ 2003-2004، فيما برع زميله الألماني كاي هافيرتز خلال مباراة ليل.

أمام وسائل الإعلام، يعزو توخل سبب ابعاد لوكاكو إلى معاناته من ارهاق ذهني وجسدي.

ومنذ تولي توخل مهمته في يناير 2021، أظهر تشلسي نجاعة لافتة في مسابقات الكؤوس، فأحرز دوري أبطال أوروبا، مونديال الأندية والكأس السوبر الأوروبية.

ويبحث فريق غرب لندن عن لقبه الأول في مسابقة كأس الرابطة منذ 2015، علما بأنه عاد وخسر نهائي 2019 ضد مان سيتي.

ويحمل ليڤربول الرقم القياسي مع ثمانية ألقاب بالتساوي مع مان سيتي، مقابل خمسة ألقاب لكل من أستون فيلا ومان يونايتد وتشلسي.