لم يخيب جيمس هاردن الآمال في ظهوره الأول مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، فسجل 27 نقطة و12 تمريرة حاسمة، ليقوده إلى الفوز على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 133-102 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما تعرض المتصدر فينيكس صنز لخسارة مفاجئة.

وكان هاردن، أفضل لاعب في دوري «أن بي ايه» لعام 2018، يخوض مباراته الأولى مع سيكسرز بعد قدومه من بروكلين نتس في صفقة ضخمة قبل إغلاق باب الانتقالات 10 الجاري.

عوض ابن الثانية والثلاثين عن الفترة التي غاب عنها بسبب اصابة عضلية، فبرز خصوصا من خارج القوس حيث سجل 5 رميات من 7 محاولات.

وحافظ هيت على ايقاع الصدارة بفوزه على أرض نيويورك نيكس 115-100.

وبرغم 46 نقطة قياسية لمهاجم نيكس آر جاي باريت على ملعب ماديسون سكوير غاردن الشهير، قاد الثنائي تايلر هيرو (25 نقطة) وجيمي باتلر (23) ميامي إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا.

وفي المنطقة الغربية، أهدر لوس أنجليس ليكرز الفوز أمام جاره لوس أنجليس كليبرز (102-105).

قلب «الملك» ليبرون جيمس ورفاقه الذين لم يفوزوا سوى 3 مرات في آخر 10 مباريات، تأخرهم ب16 نقطة وكانوا على بعد نقطة من كليبرز قبل أربع ثوان من نهاية المباراة. لكن المخضرم كارميلو أنتوني أهدر رمية ثلاثية بعيدة.

أما جيمس، فقد أنهى المباراة برصيد 21 نقطة و11 متابعة، لتنتهي سلسلته مع 25 نقطة أو أكثر عند 23 مباراة.

وفي مفاجأة الليلة، سجل سي جاي ماكولوم 32 نقطة ليقود نيوأورليانز بيليكانز إلى الفوز على متصدر الدوري فينيكس صنز 117-102.

وفي سولت لايك سيتي، أسقط دونوفان ميتشل سبع ثلاثيات ليوتا جاز، هي الأعلى في مسيرته، في طريقه إلى تسجيل 33 نقطة وقيادة فريقه إلى الفوز على دالاس مافريكس 114-109.

وبعد ظهوره الأول في مباراة «كل النجوم»، سجل ديجونتي موراي تريبل دابل مع 31 نقطة، 13 متابعة و14 تمريرة حاسمة، ليساهم بفوز سان أنتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 157-153 بعد شوطين إضافيين.