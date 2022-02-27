ارتقى رين الى المركز الرابع مؤقتا في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه المثير 4-2 على مضيفه مونبيليه في افتتاح منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

وتقدم رين سريعا بهدفين عبر مارتان تيرييه (8) وبنجامان بوريجو (15)، إلا أن أصحاب الارض ردوا عبر الكاميروني أمبرواز أويونغو (19) وسيبي إليي واهي (41) في شوط أول مثير.

إلا أن كلمة الحسم كانت في الشوط الثاني من ركلة جزاء لغيتان لابورد، لاعب مونبلييه السابق، قي الدقيقة 52 والكرواتي لوفرو ماجير (84).

ورفع رين رصيده الى 43 نقطة بعد فوز ثان تواليا في الدوري على بعد نقطتين من نيس ونقطة من ستراسبورغ، إذ ستصب المواجه بينهما لصالحه مهما كانت النتيجة.

ويتأهل صاحب أول مركزين في «ليغ 1» مباشرة الى دوري الابطال الموسم المقبل، فيما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق التأهيلي لبلوغ المسابقة القارية الاسمى، بينما يكتفي الرابع بالتأهل الى المسابقة الثانية «يوروبا ليغ».

ويلتقي غدا، موناكو مع رينس، أنجيه مع لنس، بريست مع لوريان، كليرمون فيران مع بوردو، متز مع نانت، تروا مع مرسيليا وليون مع ليل.