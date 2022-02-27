منح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو لاعب وست هام الانجليزي قسطا من الراحة بسبب حالته النفسية في أعقاب غزو روسيا لبلاده، وفق ما أعلن مدربه الاسكتلندي ديڤيد مويز.

ولد يارمولينكو (32 عاما) في روسيا من والدين أوكرانيين انتقلا الى بلده الأم عندما كان طفلا.

بعد غيابه عن تويتر لأكثر من عامين، عاد الخميس ليغرد «صلوا من أجل أوكرانيا. لا للحرب».

وسيغيب لاعب دينامو كييڤ السابق عن مباراة وست هام ضد ضيفه ولفرهامبتون في الدوري غدا بعد أن قرر مويز أن يمنحه قسطا من الراحة.

وقال الاسكتلندي «ليس في حال جيدة، منحناه قسطا من الراحة لبضعة أيام. سنقوم بكل ما في وسعنا لمساعدته. إنها حقا أوقات صعبة له ولعائلته».

وتابع «تحدثت معه وكان غاضبا، وهذا أمر طبيعي. نأمل أن تظل عائلته بأمان».

في السياق ذاته، قال فرانك لامبارد مدرب إيفرتون إنه سيتحدث مع مدافعه الأوكراني فيتالي ميكولينكو قبل أن يقرر ما إذا كان في الحالة الذهنية السليمة للمشاركة في مباراة اليوم أمام مان سيتي.

كتب ميكولينكو (22 عاما) في منشور على إنتسغرام أنه يسمع «القلق في صوت والدي اللذين يبحثان عن فرصة لحماية نفسيهما».

أما ظهير أيسر مان سيتي أولكسندر زينتشينكو الذي انتقد بوتين بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون جاهزا للموقعة في «غوديسون بارك» بعد الحديث مع مدربه الاسباني بيب غوارديولا.