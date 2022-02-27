أفسد الإسباني رافايل نادال على الروسي دانييل مدڤيديڤ صدارته التصنيف العالمي للاعبي التنس، بفوزه عليه 6-3 و6-3 في نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية.

وعجز مدڤيديڤ عن الثأر لخسارته أمام نادال الشهر الماضي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، حيث قلب الماتادور تأخره بمجموعتين، ليحرز لقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى وينفرد بالرقم القياسي.

لكن اللاعب الروسي البالغ 26 عاما سيغادر المكسيك وهو مدرك انه سيتربع على رأس التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين المقبل بعد خسارة الصربي نوفاك ديوكوڤيتش في ربع نهائي دورة دبي.

وتصدر ديوكوڤيتش التصنيف العالمي على مدى 361 اسبوعا في إنجاز قياسي، لكن كان يتعين على الصربي الذي حرم من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة على خلفية قضية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن يحقق نتيجة افضل من مدڤيديڤ في دبي وألا يتوج الأخير بلقب أكابولكو من اجل الاحتفاظ بهذا المركز.

وتصدر مدڤيديڤ كان سيتم بسيناريوهات عدة، وقد حسم الأمر ببلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي.

مدڤيديڤ سيصبح ثالث روسي يتربع على الصدارة بعد يفغيني كافلنيكوف (1999) ومارات سافين (2000-2001).

ورفع نادال رصيده الرائع في 2022 إلى 14 فوزا دون خسارة، لكنها لم تكن سهلة كما تدل النتيجة.

حسم المصنف خامسا عالميا المجموعة الأولى دون أن يواجه أي نقطة لكسر ارساله، وتقدم مطلع الثانية. لكن اللاعب البالغ 35 عاما غرق في الشوط الرابع وتجاوز أربع نقاط لكسر ارساله ليحافظ على تقدمه.