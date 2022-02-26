مرة أخرى تعثر الغريمان اللدودان ميلان المتصدر ووصيفه إنتر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أن فشل الأول في تعزيز صدارته باكتفائه بالتعادل 1-1 مع ضيفه أودينيزي، وخروج الثاني من مباراة من دون أهداف ضد مضيفه جنوى الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين، ليشرعا الباب مجددا أمام نابولي لخطفها.

وكان ميلان تعثر الأسبوع الماضي بتعادله 2-2 مع ساليرنيتانا فاتحا الطريق أمام جاره لخطفها، إلا أن الأخير فوت فرصة ذهبية بخسارته أمام ساسوولو مانحا بعدها الفرصة لنابولي الذي رفضها بدوره بتعادله مع كالياري.

وكان يأمل الفريقان أن يخرجا بالفوز وبمعنويات عالية قبل الديربي المرتقب بينهما الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وبات في رصيد الروسونيري 57 نقطة على بعد نقطتين من إنتر وثلاث من نابولي الذي سيأمل هذه المرة انتزاع الصدارة بفارق الاهداف، رغم صعوبة المهمة على أرض لاتسيو غدا الأحد. إلا أن إنتر يملك أفضلية مباراة مؤجلة ضد بولونيا عن منافسيه اللذين يتواجهان في المرحلة المقبلة في مباراة ستصب في صالح حامل اللقب.

في المباراة الاولى، افتتح ميلان الباحث عن لقبه الاول في «سيري أ» منذ العام 2011، التسجيل عبر البرتغالي رافايل لياو (29)، إلا أن الضيوف خطفوا هدف التعادل المستحق في الشوط الثاني عبر المدافع البديل إيينوما أودوجي ربما بمساعدة من يده، لكنه لم يلغ بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر».

وبعد دقائق من صافرة النهاية في سان سيرو، كانت الفرصة متاحة أمام إنتر للإفادة مجددا من تعثر غريمه، إلا أنه فشل في تحقيق الفوز في الدوري للمباراة الرابعة تواليا.

وكان إنتر في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، لكنه دخل في دوامة منذ خسارته الدربي أمام ميلان 1-2 في المرحلة الرابعة والعشرين، إذ تعادل بعدها مع منافسه الآخر على اللقب نابولي 1-1 ثم خسر أمام ساسوولو، إضافة الى سقوطه على أرضه أمام ليڤربول 0-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال ما جعل حظوظه بمواصلة حلمه بلقب أول في المسابقة منذ 2010 شبه معدومة.