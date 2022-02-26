يستقبل رجال المدرب تشافي هرنانديز أتلتيك بلباو غدا ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، منتشين بتأهلهم إلى ثمن نهائي «يوروبا ليغ»عقب فوزهم الكبير على نابولي 4-2 في إياب الملحق الإقصائي (تعادلا 1-1 ذهابا).

ورفع الفريق من مستواه تدريجيا مع تألق المهاجم الجديد الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ بتسجيله أربعة أهداف في مباراتيه الأخيرتين، منها ثلاثية من رباعية الفوز على ڤالنسيا في المرحلة الماضية.

يتواجه إشبيلية مع ضيفه وجاره ريال بيتيس الثالث (46)، حيث يسعى الأخير لتقليص الفارق إلى نقطتين في حال تمكن من حسم دربي الأندلس لصالحه على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان».

وتشتعل المنافسة على المركز الرابع بين برشلونة وحامل اللقب أتلتيكو، اذ يتساويان نقاطا مع 42 نقطة لكل منهما، لكن مع أفضلية مباراة مؤجلة للنادي الكاتالوني.

ويلعب ڤياريال السادس والذي يتأخر بفارق 3 نقاط فقط عن برشلونة وأتلتيكو، أمام ضيفه اسبانيول الأحد أيضا.

كما يلتقي ريال سوسييداد مع أوساسونا.