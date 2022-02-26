نظم مستشفى الإسراء الفلسطيني التخصصي الذي أسهمت الكويت في تأسيسه بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية يوما طبيا مجانيا للمواطنين الفلسطينيين احتفاء بالأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وقال مسؤول العلاقات الاجتماعية والعلاقات العامة في المستشفى د.وائل الصيفي في تصريح لـ (كونا)، إن اليوم الطبي المجاني الذي تزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت «عبارة عن رد جميل بصورة معنوية لدولة الكويت التي تبنت القضية الفلسطينية وقدمت لها الدعم في المحافل الدولية وعلى الصعد كافة».

وأضاف الصيفي «أردنا أن نكون مع الكويت ونحتفل معها في أعيادها الوطنية كما هي معنا دائما معنويا وماديا»، موضحا أن المستشفى منذ أن تأسس خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ساهم في التخفيف من الأعباء على المواطنين.

وأوضح أن الكويت ساهمت بشكل كبير في تأسيس المستشفى عام 2002 واستمرت في ذلك عام 2013 بإضافة قسم جديد.

وأشار الصيفي إلى أن الخدمات المجانية التي قدمت شملت أيضا فحوصات الدم والكلى والكوليسترول إلى جانب صرف بعض أنواع الأدوية المتوافرة في المستشفى.

وأشار إلى أن لدى المستشفى منذ تأسيسه سياسة واضحة تجاه الأطفال الأيتام والفقراء بتغطية مصاريف علاجهم بشكل دائم بنسب تتراوح بين 30 و90%

على صعيد متصل نظمت جمعية المركز العلمي الخيرية في فلسطين احتفالية في مدرسة (الخنساء) الأساسية للبنات في بلدة (الجديرة) شمال غرب مدينة (القدس) احتفالا بمناسبة أعياد الكويت الوطنية.

وقال مدير إدارة المشاريع والأيتام في الجمعية محمد جمهور في تصريح لـ (كونا)، إن «الجمعية جهزت صالة عرض تفاعلية في المدرسة مزودة بشاشة إلكترونية وأثاث مكتبي ضمن مشروع تجهيز صالات عرض تفاعلية في أربع مدارس حكومية ومركز لتحفيظ القرآن ومكتبة بدعم من جمعية إنسان الخيرية في دولة الكويت».

وأشاد جمهور بما تقدمه الكويت من دعم معنوي ومادي لنصرة إخوانهم بفلسطين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.