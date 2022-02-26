أجرت التحقيق: آلاء خليفة

تعيش الكويت اجمل أيامها بالاحتفال بالاعياد الوطنية العيد الوطني وعيد التحرير (25 – 26 فبراير) تلك الذكرى الغالية على قلوب الجميع سواء مواطنين او مقيمين على هذه الارض الطيبة.

والتقت «الأنباء» عددا من المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن سعادتهم بحلول هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع متمنين استمرار نعمة الامن والامان والاستقرار للكويت، كما اشاروا الى اختلاف الاحتفال بالاعياد الوطنية في الماضي عن الحاضر مؤكدين ان ازمة كورونا اثرت بشكل كبير على شكل الاحتفال.

ومع عودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها تمنوا ان يلتزم الجميع بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام حتى تمر هذه الازمة بسلام وتنتهي.

وإليكم التفاصيل:

بداية، قال المواطن رائد الرخيمي: تزامنا مع بدء الاحتفال بالاعياد الوطنية اود ان ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ولكل ابناء الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الارض الطيبة.

وذكر الرخيمي ان الاحتفال بالاعياد الوطنية حاليا اختلف عن السابق، مشيرا الى انه في طفولته كان حريصا على الاحتفال بالعيد الوطني لكن الاعوام الاخيرة مع الاسف لم يحتفل الاطفال بالاعياد الوطنية بسبب ڤيروس كورونا وخوفنا عليهم من الاختلاط جعلنا نحتفل في منازلنا أملا بأن تزول جائحة كورونا في القريب العاجل وتعود الحياة لطبيعتها كما كانت في السابق.

من جهتها هنأت المستشارة الاعلامية والمخرجة التلفزيونية المواطنة سامية الدوب القيادة السياسية والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على ارضها بمناسبة العرس الوطني الذي تعيشه الكويت، آملة ان يكون هناك تجسيد حقيقي وشعور حقيقي بحبنا لتراب الوطن الغالي الذي اعطانا الكثير ويستحق منا الكثير.

وأعربت الدوب عن املها في ان يحرص المواطنون والمقيمون على الحفاظ على القوانين والالتزام بها، وان نظهر الكويت بالصورة التي تستحق ان تظهر بها امام العالم اجمع في عرسها الوطني.

وشددت الدوب على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الاشتراطات الصحية خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام حتى نتجاوز ازمة ڤيروس كورونا بسلام.

بدوره، تقدم الكاتب والروائي المواطن أحمد شامل، بالتهنئة للكويت حكومة وشعبا ولكل المقيمين على ارضها بمناسبة حلول الأعياد الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، داعيا الله عزوجل ان يديم على الكويت الحبيبة نعمة الامن والامان والاستقرار في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

وأردف شامل قائلا: اختلف الاحتفال بالاعياد الوطنية في السنوات الاخيرة بسبب ازمة ڤيروس كورونا وما تتطلبه من منع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي منعا لنقل العدوى وانتشارها والتقيد بالاشتراطات الصحية

وحول كيفية تجسيد الاحداث الوطنية التي مرت بالكويت من خلال الكتابة قال شامل: الكتابة من الاشياء المهمة جدا لتجسيد الوقائع والاحداث والقصص الواقعية وتناقلها عبر الاجيال من خلال الكتب لاسيما الكتاب المتخصصين في توثيق التاريخ والاحداث التي تمر على البلاد بما يجعلها مفيدة لاجيال القادمة للتعرف على الاحداث التي لم يعيشوها فعليا، موضحا انه متخصص في الكتابة بمجال علم النفس.

من جهته، تقدم رئيس فريق السلام للتعقيم والاسناد والمعتمد الرسمي في ادارة الدفاع المدني المواطن منصور سالم الأذينة بالتهاني والتبريكات بمناسبة الاعياد الوطنية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي وكافة المقيمين على ارض الكويت.

وأشاد الاذينة بالتعاون الكبير من قبل المواطنين والمقيمين في تخطي ازمة ڤيروس كورونا من خلال حرصهم على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات

وحول اختلاف الاحتفال بالأعياد الوطنية في الماضي عن الحاضر، قال الأذينة: في الواقع لقد تغير الاحتفال بالأعياد الوطنية في الماضي عن الحاضر وحتى من قبل أزمة ڤيروس كورونا فالوضع تغير كثيرا، موضحا أنه في الماضي كنا نشهد الكرنفالات الوطنية التي يستمتع بها الصغار والكبار ولكن مؤخرا احتفل شكل الاحتفال، متابعا: وبوجود أزمة ڤيروس كورونا لم يشهد الاطفال أي احتفالات وذلك حفاظا على صحتهم والتزمنا بالتواجد والاحتفال في المنازل لمنع انتشار عدوى كورونا في المجتمع، داعيا الله عز وجل ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه.

وانتقل الحديث الى الناشطة الاجتماعية المواطنة سندس العمران التي قالت: اهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة الاعياد الوطنية والشعب الكويتي وكافة المقيمين على ارض هذا الوطن.

وتمنت العمران ان نتجاوز ازمة ڤيروس كورونا وتمر بسلام وتعود الحياة الى طبيعتها في القريب العاجل.

ومن ناحية اخرى ذكرت العمران ان جائحة كورونا اثرت بشكل كبير في الاحتفال بالاعياد الوطنية ولم نشعر بطعم الاعياد الوطنية خلال العامين الماضيين، معربة عن سعادتها بعودة الى الحياة بشكل تدريجي الى طبيعتها حاليا، ومتمنية من الجميع الاستمرار في تطبيق الاشتراطات الصحية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية.

ومن ناحيتها هنأت المقيمة الاردنية رانيا العدوان الكويت الحبيبة قيادة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية

وقالت العدوان: انا بنت الكويت ومواليد الكويت ولها في قلبي محبة ومعزة كبيرة «وعسى افراحك دووم يا كويت» وكل عام والكويت بخير وسلام وامان.