القاهرة. ناهد إمام

أكد الخبير الاقتصادي والتأميني المصري، د.محمد المغربي، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر بصورة مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأسواق العالمية وتبعاتها على السوق المحلي.

وأشار المغربي، في تصريحات صحافية، إلى أن أول تلك التأثيرات تمثل في القفزة الكبيرة لأسعار الذهب والمشغولات الذهبية والسبائك في الأسواق العالمية بنسبة 2% وأدت إلى ارتفاع الذهب في السوق المصري بزيادة حوالي 30 جنيها مع ارتفاع الطلب من جانب الأفراد للشراء.

وأضاف أن اندلاع الحرب أدى أيضا إلى ارتفاع سعر برميل البترول عالميا ليتجاوز الـ 100 دولار مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل للسلع والبضائع وبالتالي التوقعات بزيادة أسعار السلع محليا مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وقال د.المغربي، ان هناك الحاجة إلى إصدار وثيقة تأمينية ضد المخاطر الناجمة عن الحروب الخارجية على السوق المحلي والتي لا تتضمن فقط الآثار الاقتصادية المختلفة، ولكن هناك أيضا المخاطر التي يتعرض لها الطلبة المصريون في الخارج والتي تؤثر عليهم سواء من الناحية التعليمية أو التعرض لمخاطر الحرب، مثلما يحدث حاليا في أوكرانيا وروسيا وأيضا الجاليات المصرية المتواجدة في أماكن التوترات.

وأشار إلى أن الوثائق الموجودة حاليا في شركات التأمين غير متضمنة تغطية أخطار الحرب.

وأوضح أن الوثيقة المقترحة لابد أن تراعي أيضا الارتفاعات المتوقعة في أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلي، وأيضا النقص في توافر السلع الاستراتيجية مثل القمح نتيجة التوترات في حركة نقل البضائع خلال فترة اندلاع الحروب واستمرار التوترات.