انتقلت الى رحمة الله الفنانة جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عاما ، وجاء تأكيد خبر الوفاة عن طريق شقيقها مصطفى فهمي الذي كتب على حسابه في "الفيس بوك": "انتقلت الى رحمة الله أختي جالا فهمي" ، دون تفاصيل اخرى .



الراحلة جالا فهمي هى ابنة المخرج أشرف فهمى، حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى سن مبكرة، حيث كانت لا تزال فى الثانية عشرة من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح فى مجموعة الأفلام التى قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت فى مدينة "سانتياجو" بدولة تشيلى، وبعدها عاشت مع الأسرة فى مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسى فكان من الطبيعى أن تحتل فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، لذا كانت تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ إن جدتها خريجة مدارس فرنسية ولم تكن تتحدث فى البيت إلا بالفرنسية.