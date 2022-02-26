القاهرة - ناهد إمام

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن حجم الاستفادة من مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بسعر عائد مقطوع 3% والبالغة قيمته 15 مليار جنيه، قد بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 2021 نحو ملياري جنيه، استفادت منه 8100 مركبة.

وأوضحت البيانات - امس - أن المبادرة التي لا تزال سارية تمنح تمويلات مدتها تتراوح بين 7 و10 سنوات ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، مع تحديد قيمة مقابل تخريد المركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج.

وأشارت إلى أنه تم إصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة (80%) من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد وتتحمل البنوك النسبة المتبقية (20%).

وبالنسبة لمبادرة تحويل المخابز البلدية لاستخدام الغاز الطبيعي بسعر عائد 5%، ذكرت بيانات البنك المركزي أن تلك المبادرة يستفيد منها أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز، وتسمح للمخابز البلدية التي تهدف إلى التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% دون الالتزام بحد أدنى لحجم الأعمال.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت تحويل نحو 3156 مخبزا بلديا مدعما خلال الفترة الماضية للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من استخدام السولار في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، ليرتفع إجمالي عدد المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن إلى نحو 9 آلاف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية من إجمالي 28 ألفا.

يشار إلى أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يأتي ترشيدا للطاقة ومراعاة للعناصر البيئية والاجتماعية وتحقيقا للاستفادة المثلى من تلك الثروة الطبيعية، وبما يسهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل خطر الانبعاثات الضارة من الكربون، وبما يتوافق مع معايير التنمية المستدامة، كما أنه يساعد المخابز على تطوير إنتاجها وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين.