واصلت القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية بالمدفعية وصواريخ كروز لليوم الثالث على التوالي لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن أوكرانيا مازالت تسيطر على العاصمة كييڤ.

ومع فرار مئات الآلاف من الأوكرانيين غربا باتجاه الاتحاد الأوروبي، قال مسؤول أمني روسي كبير والرئيس السابق دميتري مدڤيديڤ إن العمليات العسكرية لموسكو ستستمر بلا هوادة حتى تتحقق أهدافها.

وفي تصعيد كبير للهجة الروسية، قال مدڤيديڤ على وسائل التواصل الاجتماعي، إن العقوبات الغربية الجديدة ساعدت في توحيد الروس، ولمح إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع الدول الغربية. وقال إن الوقت حان «لإغلاق السفارات». وأضاف أن موسكو قد تعيد أيضا عقوبة الإعدام.

وبعد ليلة من الغارات الجوية ظهرت بعض علامات الذعر في وسط كييڤ. وبحسب «رويترز» شوهد جنودا أوكرانيين يحملون بنادق ومجموعة من النساء يجرون في الشارع. وفي مكان قريب، أجبر الجنود الأوكرانيون رجلا في ثياب مدنية على الاستلقاء على الرصيف.

وقال رئيس بلدية كييڤ فيتالي كليتشكو، إنه ليس هناك حاليا وجود عسكري روسي كبير في كييڤ لكنه أضاف أن هناك مجموعات تخريبية. وقال إن شبكة المترو لا تعمل الآن إلا كملجأ للناس وأن القطارات توقفت عن العمل. وقال كليتشكو إن 35 شخصا بينهم طفلان أصيبوا خلال الليل.ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن وزارة الصحة الأوكرانية قولها إن ما لا يقل عن 198 أوكرانيا، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم وأصيب 1115 حتى الآن في الغزو الروسي.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولو ديمير زيلينسكي، إن القتال تواصل ضد القوات الروسية «في العديد من المدن والمناطق».

وأوضح زيلينسكي في مقطع ڤيديو، مدته حوالي خمس دقائق، أن روسيا تريد السيطرة على قلب العاصمة الأوكرانية كييڤ و«تنصيب عملائها هناك». وقال إنه على الرغم من ذلك لاتزال المدينة والعديد من المدن الاستراتيجية الأخرى تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

كما اتهم زيلينسكي روسيا باستهداف المناطق السكنية، وهو ما نفته موسكو وقالت إنها تهاجم فقط الأهداف العسكرية.

ودعا الرئيس الأوكراني دولا مثل ألمانيا والمجر، إلى الموافقة على استبعاد روسيا من نظام «سويفت»، وهو ما يرى الخبراء أن من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.

وقال زيلينسكي «لن نلقي أي أسلحة، إننا نؤمن بجيشنا وببلدنا.، وسوف نحميه. المجد لأوكرانيا»، موضحا أنه لم يغادر كييڤ.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، إن أوكرانيا أسقطت طائرة نقل روسية من طراز أي أل-76 بالقرب من مدينة فاسيلكيف في كييڤ.