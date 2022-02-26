

ثامر السليم



تقدمت رئيسة اللجنة الإعلامية في نقابة التعليم العالي امال المرتجى ببالغ التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 61 للاستقلال والـ 31 للتحرير، داعية المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وهي في عز وازدهار ورفعة ومجد.



وأشادت بجهود صاحب السمو وسمو ولي العهد الكبيرة في دعم التعليم والعملية التعليمية، مؤكدة ان مواقف الكويت في دعم التعليم وترسيخ التعاون المشترك لتمكين للنهوض بالتعليم على كل الأصعدة.



وأشارت الى أهمية التلاحم الوطني ووحدة الصف بين جميع أبناء الكويت في مختلف الظروف والأوقات كما تجلى ذلك خلال فترة الاحتلال العراقي للكويت، حيث كان لوقوف الشعب الكويتي خلف قيادته الشرعية وتمسكه بحقوقه الوطنية وبسلامة ووحدة أراضي الكويت الدور الأبرز في الوصول إلى التحرير مع بروز الديبلوماسية الناجحة.