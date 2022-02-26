دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، إلى «فرصة أخرى للسلام» فيما أعلن تعيين منسق للأزمة الأوكرانية في مسعى لتنسيق الجهود على جانبي خط الاتصال على خلفية العملية العسكرية التي تشنها روسيا حاليا ضد أوكرانيا.



جاء ذلك في تصريح أدلى به غوتيريس للصحافيين عقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن فشلت في اعتماد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة والبانيا يدين تدخل روسيا في أوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها بعد استخدام موسكو حق النقض (ڤيتو).



وقال غوتيريس «الامم المتحدة قد ولدت من رحم الحرب بغرض إنهاء الحرب إلا ان هذا الهدف لم يتحقق اليوم، لكن يجب ألا نستسلم أبدا ونعطي السلام فرصة أخرى».

وأضاف «يجب ان يعود الجنود إلى ثكناتهم بينما يحتاج القادة إلى العودة إلى طريق الحوار والسلام.



وأعلن غوتيريس تعيين السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة معنيا بالأزمة الأوكرانية بهدف تعزيز الاستجابة الأممية في أوكرانيا.

وقال إن عوض سيقود تنسيق جميع جهودنا بما في ذلك استجابتنا الإنسانية على جانبي خط التماس، داعيا جميع المعنيين بهذا النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وضمان سلامة وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني.



وعلى الرغم من التحديات التشغيلية المتزايدة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة الدولية تعمل على توسيع نطاق تقديم الدعم المنقذ للحياة في أوكرانيا بما في ذلك في الجزء الشرقي من البلاد على جانبي خط التماس، لافتا إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتنامى وترتفع كل ساعة والمدنيون يموتون.