ليلى الشافعي



هنأ رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعى د. خالد المذكور الشعب الكويتى بثلاث مناسبات غالية على قلوب اهل الكويت.

وقال: تمر هذه السنة من شهر فبراير ثلاث مناسبات يحتفي بها أهل الكويت حكومة وشعبا، المناسبة الأولى هي اليوم الوطني الذي كان فيه استقلال الكويت بنزع الحماية البريطانية التي وقعت عام ١٨٩٩ في عهد الشيخ مبارك الصباح رحمه الله وكانت نهايتها في التاسع عشر من يونيو ١٩٦١ في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمه الله، ويأتي يوم التحرير، كان يوم الثلاثاء السادس والعشرين عام ١٩٩١ من فبراير، والكويت كلها سجدت شكرا لله تعالى في هذا اليوم لرؤية هزيمة المعتدي الغاشم ودحره.



كما تأتي مناسبة الإسراء والمعراج ونحن نستذكر المسجد الأقصى الأسير في يد المحتل الصهيوني.



ونحن نحتفل بالمناسبات الثلاث نتقدم باسم الجمعية ومنتسبيها إلى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي بالتهنئة، ونسأل الله ان نستفيد منها ويجمعنا الحب وتتوحد الكلمة لخدمة هذا الوطن وامتنا العربية والإسلامية.