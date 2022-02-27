أمرت روسيا قواتها بالتقدم «من كل الاتجاهات» في أوكرانيا بينما فرضت كييڤ حظرا شاملا للتجول، وأعلن مسؤولون مقتل أكثر من 198 مدنيا في الغزو الروسي.



واختبأ سكان كييڤ، حيث دوت أصوات الانفجارات بينما أعلن الجيش الأوكراني أنه صد هجوما على العاصمة حيث يقاتل «مجموعات تخريبية» روسية تسللت إلى المدينة.



وأعلنت موسكو أنها أطلقت صواريخ كروز على أهداف عسكرية، وأنها «ستوسع الهجوم من كل الاتجاهات» بعدما اتهمت أوكرانيا بـ«رفض» المحادثات معها.



لكن ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الاوكراني نفى أن تكون كييڤ رفضت المفاوضات، لكنه قال إن روسيا وضعت شروطا غير مقبولة. وقال أيضا إنه ليس صحيحا ان روسيا أوقفت مؤقتا تحركات القوات يوم الجمعة.



وقال مستشار مكتب الرئيس الأوكراني لرويترز، إن أوكرانيا أعدت موقفا تفاوضيا لكنها واجهت شروطا تفاوضية غير عملية من روسيا.

وأضاف «نعتبر مثل هذه العمليات مجرد محاولة لكسر أوكرانيا وإجبارها على قبول شروط غير مقبولة بشكل قاطع».

وفي اليوم الثالث من الغزو الروسي تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلده الموالي للغرب لن يستسلم أمام الكرملين.

وتحدث زيلينسكي في تسجيل مصور مرتديا زيا عسكريا وبدا مرهقا ولكن مصمما.

وقال الرئيس البالغ 44 عاما «أنا هنا. لن نتخلى عن سلاحنا. سندافع عن دولتنا لأن أسلحتنا هي الحقيقة».

في باريس، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن على العالم أن يستعد لحرب طويلة.

وقال «ستطول هذه الأزمة، ستطول هذه الحرب وستكون لجميع الأزمات التي ترافقها عواقب طويلة الأمد». وأضاف «علينا أن نكون مستعدين».

وبعد مكالمة هاتفية مع ماكرون، شكر زيلينسكي «الشركاء» لإرسالهم الأسلحة والمعدات.



وطالب زيلينسكي الغرب بالذهاب أبعد من ذلك عبر طرد موسكو من نظام «سويفت» للتحويلات المصرفية، في خطوة من شأنها أن تضرب التجارة بين روسيا ومعظم دول العالم.



وأرسل عدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة والدول الشيوعية سابقا في شرق أوروبا.



وفي آخر مساهمة من واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقديم معدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار.

بدوره، أكد حلف شمال الأطلسي أنه سينشر قوته للرد السريع المكونة من 40 ألف جندي في شرق أوروبا لأول مرة في تاريخه، لكنه شدد على أنه لن يرسل أي قوات إلى أوكرانيا، غير المنضوية في الحلف.



من جهتها، أبدت برلين استعدادها للموافقة على فرض «قيود محددة» على روسيا على صعيد استخدام منصة سويفت للتبادلات المالية بين المصارف، وذلك ردا على غزوها اوكرانيا، مع تأكيدها السعي الى «الحد من الأضرار الجانبية» لإجراء عقابي مماثل.

كذلك أجازت الحكومة الألمانية تسليم اوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يشكل تراجعا عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة.



وفي موسكو، تعطل الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (كرملين دوت آر.يو) في أعقاب تقارير عن هجمات إلكترونية على مواقع أخرى عديدة على الإنترت خاصة بالحكومة الروسية ووسائل الإعلام الرسمية.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود عند جزيرة زمييني التي استسلمت حاميتها الأوكرانية للقوات الروسية، حسبما أفاد موقع قناة «أر تي» الإخبارية الروسية.



وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف: «حاولت الزوارق الأوكرانية مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تجلي الجنود الأوكرانيين المستسلمين من جزيرة زمييني».



وأضاف المتحدث: «أثناء إخلاء 82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية من الجزيرة، حاول 16 زورقا من البحرية الأوكرانية باستخدام تكتيكات الأسراب مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود وبعض الزوارق كانت تتخفى بأنها مدنية».



وتابع: «هاجمت الزوارق الأوكرانية للانتقام ممن ألقوا أسلحتهم واتهموا روسيا بقتل الجنود، ونتيجة للمعركة البحرية دمرت 6 قوارب تابعة للبحرية الأوكرانية».



وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الولايات المتحدة رصدت إطلاق أكثر من 250 صاروخا روسيا، معظمها قصير المدى، على أهداف أوكرانية.



وأضاف المسؤول «نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، خصوصا في الشمال. لقد أصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة»، من دون أن يقدم أدلة على ما قاله. وتابع القول «لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم».



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على مدينة ميليتوبول التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأعلنت أوكرانيا ان أكثر من ألف جندي روسي لقوا حتفهم، ولم تنشر روسيا أرقام القتلى.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي أكسيونوف حاكم منطقة القرم التي ضمتها روسيا قوله إن القوات الروسية دمرت سدا خرسانيا أقيم في منطقة خيرسون الأوكرانية عام 2014 لمنع المياه عن شبه جزيرة القرم.



ومنعت أوكرانيا إمدادات المياه العذبة عن القرم بإقامة سد على قناة تزود المنطقة بنحو 85% من احتياجاتها قبل أن تضمها موسكو عام 2014.



في هذه الغضون، أبدى متظاهرون في جميع أنحاء العالم دعمهم لشعب أوكرانيا اليوم السبت ودعوا الحكومات إلى بذل المزيد لمساعدة كييڤ ومعاقبة روسيا وتجنب نشوب صراع أوسع.



وخرج مئات الأشخاص في مسيرة وسط هطول أمطار غزيرة في سيدني، مرددين هتافات «أوكرانيا ستنتصر»، بينما دعا المتظاهرون في طوكيو إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي.



وتظاهر آلاف في الشوارع بأوروبا وقام متظاهرون ومن بينهم أوكرانيون يعيشون في الخارج بلف أنفسهم بالأعلام، ورفعوا لافتات «أوقفوا الحرب» في لندن ونيقوسيا وبرلين وأثينا وهلسنكي ومدريد وميلانو.