قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر بزيارة تفقدية لمعرض آليات قوة الإطفاء العام المقام بالقرب من أبراج الكويت بمناسبة الاحتفالات الوطنية، وذلك للاطلاع على الجهود التي تقوم بها القوة لتوعية المواطنين والمقيمين من خلال عرض أحدث الآليات والمعدات المتطورة التي يستخدمها رجال الإطفاء في حماية الأرواح والممتلكات.



كما قام منسق عام فريق استعداد الاحتفالات الوطنية العميد محمد حيدر علي بزيارة تفقدية على نقاط الإطفاء المكلفة بتأمين الاحتفالات الوطنية على طريق الخليج العربي، ونقل لهم تحيات وتقدير رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، مؤكدا ان تواجدهم لتأمين الاحتفالات الوطنية محل تقدير واهتمام.



هذا، واطلع العميد محمد حيدر على المهام المكلفة بها النقاط والخطة التي أعدتها إدارة العمليات المركزية للتغلب على الازدحامات المرورية.

رافق العميد محمد حيدر في الجولة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد بدر إبراهيم .