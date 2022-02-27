قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن الغزاة الروس يهاجمون مناطق مدنية لا توجد فيها بنية تحتية عسكرية، لافتا إلى أنهم هاجموا كل شيء حتى سيارات الإسعاف.

وأضاف: المحادثات في مينسك كان يمكن أن تُعقد إذا لم تهاجم روسيا أوكرانيا من أراضي روسيا البيضاء.

وحث الرئيس الأوكراني العالم على حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي وقال إن أفعال روسيا في أوكرانيا تكاد تصل إلى حد الإبادة الجماعة.

وقال زيلينسكي في رسالة قصيرة مصورة "هذا ترويع. سيقصفون مدننا الأوكرانية أكثر وسيقتلون أطفالنا بمهارة أكبر. هذا هو الشر الذي حل على أرضنا ويجب تدميره".

وأضاف "أفعال روسيا الإجرامية ضد أوكرانيا تحمل سمات الإبادة الجماعية".