أعلن الملياردير الياباني هيروشي ميكيتاني اليوم الأحد، أنه سيتبرع بمليار ين (7,7 ملايين يورو) لصالح كييف، واصفاً الغزو الروسي بأنه "سحق لأوكرانيا" و"تحدٍ للديموقراطية".

وقال مؤسس راكوتين، الشركة اليابانية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، في رسالة وجّهها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تبرّعه مخصص "لنشاطات إنسانية من أجل مساعدة ضحايا العنف في أوكرانيا".

وذكر رجل الأعمال الياباني أنّه وزار كييف عام 2019 والتقى زيلينسكي. وكتب في رسالته "أفكاري معكم ومع الشعب الأوكراني"، مضيفاً "أعتقد أنّ سحق أوكرانيا المسالمة والديموقراطية باستخدام غير مبرر للقوة يشكّل تحدياً للديموقراطية".

وتابع "آمل بصدق أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من حلّ هذه القضية بطريقة سلمية وأن يتمكن الشعب الأوكراني من أن يحظى بالسلام في أسرع وقت ممكن".

وأثار غزو روسيا لأوكرانيا غضباً دولياً وعقوبات شديدة من الدول الكبرى.

وأعلنت الحكومة اليابانية سلسلة من الإجراءات ضد موسكو تستهدف بشكل خاص القطاع المالي والصادرات الحساسة مثل المكوّنات الإلكترونية.



