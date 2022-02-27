أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء ووزير الداخلية د. محمد الفارس، عن شكره واعتزازه وثنائه على جهود الأجهزة الأمنية في حسن تنظيم وتنسيق وإعداد الإجراءات الأمنية لتأمين الاحتفالات الوطنية للبلاد.

وثمن الوزير الفارس في برقية له نقلها بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في الوزارة اليوم الاحد، جهود القادة المشرفين والقائمين وعموم القوة المشاركة من عسكريين ومدنيين رجالا ونساء لما جسّدوه "من قيم الولاء والوفاء للوطن الغالي بتأمين وترتيب الإجراءات الأمنية للاحتفالات".

ودعا المولى القدير أن يوفق الجميع لما فيه "مصلحة وطننا الغالي وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وأمن كويتنا الغالية تحت قيادة سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ذخرا وسندا لكويتنا الغالية".