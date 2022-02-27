قال الحاكم المحلي أوله سينجوبوف، إن القوات الأوكرانية تقاتل القوات الروسية في شوارع مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا اليوم الأحد.

وأضاف سينجوبوف "مركبات خفيفة للعدو الروسي اقتحمت خاركيف بما في ذلك وسط المدينة".

وأظهرت مقاطع مصورة بثها أنطون هيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني على تليجرام ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة للدولة في أوكرانيا عدة مركبات عسكرية خفيفة تتحرك على طول أحد الشوارع ودبابة محترقة بشكل منفصل.

وقال شاهد من رويترز في خاركيف إن جنودا وعربات مدرعة من الجيش الروسي تشاهد في مناطق مختلفة من المدينة وإنه يمكن سماع أصوات إطلاق النار.