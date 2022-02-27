وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى جاء كالتالي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الرأي الفني الخاص بالأمن والسلامة للجسور الجديدة ذات الحارة الواحدة من دون وجود حارة أمان على جانب الطريق.

2- هل أخذ بعين الاعتبار جوانب الأمن والسلامة وحالات الطوارئ عند توقيع عقود إنشاء تلك الجسور؟ وهل نصت العقود عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة والإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة إزاء مخالفة تنفيذ ما اتفق عليه بالعقود.

3- هل تتسع الجسور الجديدة ذات الحارة الواحدة لمرور السيارات في حال تعطلت إحدى السيارات أو في حال وجود حادث رغم عدم وجود حارة أمان؟

4- هل توجد جسور جديدة من ضمن عقود الطرق الجديدة ذات حارة واحدة من دون حارة أمان؟ يرجى ذكرها - إن وجدت.

5- قيمة الجسر ذو الحارة الواحدة من دون وجود حارة أمان والتكلفة التقديرية للجسر ذات الحارة الواحدة، بالإضافة إلى حارة أمان تتسع لمرور المركبات فيها.