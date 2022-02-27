أعادت الجامعات الرئيسية في أفغانستان فتح أبوابها السبت بعد ستة أشهر على عودة طالبان إلى الحكم، لكن عددا قليلا جدا من النساء عدن إلى الصفوف الدراسية التي باتت الآن تفصل بين الجنسين.

وكانت معظم ثانويات البنات وجميع الجامعات الحكومية قد أغلقت أبوابها بعد استيلاء طالبان على الحكم في 15 آب/أغسطس، ما أثار مخاوف من حرمان النساء من التعليم، على غرار ما حصل إبان فترة الحكم الأولى للحركة الإسلامية المتشددة بين 1996 و2001.

وتشدد طالبان على أنها ستسمح للفتيات والنساء بارتياد المؤسسات التعليمية هذه المرة، لكن في قاعات دراسية تفصل بين الجنسين وطبقا لمنهج دراسي إسلامي.

استأنف بعض المؤسسات التعليمية الرسمية في جنوب البلاد الدراسة الشهر الماضي، لكن جامعة كابول، الأعرق والأكبر في أفغانستان مع قرابة 25 ألف طالب العام الماضي، فتحت أبوابها السبت في غياب أي مراسم، وبحضور عدد قليل من الطلاب.

ورفض الحراس من عناصر طالبان السماح للصحافيين بدخول الحرم الجامعي الشاسع، وطردت وسائل إعلام كانت تنتظر قرب المدخل.

غير أن وكالة فرانس برس تحدثت إلى بعض الطالبات بعيدا عن البوابات. وعبرت الطالبات عن مشاعر متضاربة بعد يومهن الأول في الجامعة.

وقالت طالبة تدرس اللغة الانكليزية كشفت عن اسمها الأول فقط وهو بصيرة، "أنا سعيدة لإعادة فتح الجامعة ... نريد أن نواصل دراستنا". لكنها قالت إن هناك "بعض الصعوبات" ومن بينها توبيخ حراس طالبان الطلاب الذي يحضرون هواتفهم الجوالة إلى الجامعة.

وأضافت "لم يحسنوا التصرف معنا ... كانوا وقحين".

وقالت طالبة أخرى تدرس اللغة الانكليزية وتدعى مريم إن سبع نساء فقط حضرن الحصة الدراسية.

وأوضحت "في السابق كان عددنا 56 طالبا، ذكور وإناث".