احتفل الهولنديون بالكرنفال إذ غنّوا ورقصوا مرتدين ملابس احتفالية، إثر إلغاء هولندا معظم القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وهولندا هي من آخر البلدان الأوروبية التي تعود إلى الوضع الطبيعي، بعدما فرضت في كانون الأول/ديسمبر بعضا من أشد القيود في أوروبا للحد من زيادة الإصابات بالمتحورة أوميكرون لم ترُق لمحبي السهر والاحتفالات في البلاد.

وقالت سينا غودفروي (26 عاماً) مرتديةً بدلة لامعة باللونين البرتقالي والأصفر في مدينة بريدا جنوب هولندا حيث يُقام الكرنفال "انتهى كوفيد، والآن حان وقت الاحتفال".

وسُمح الجمعة لالمطاعم أن تبقى مفتوحة بعد الساعة الواحدة ليلاً، مع إلغاء شرط إبراز التصاريح الصحية والقيود المرتبطة بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي. وبقي وضع الكمامات إلزامياً فقط في وسائل النقل العام.

وارتاد مئات الأشخاص حانات بريدا ومقاهيها وزُيّنت الشوارع بالبالونات وسط أجواء موسيقية استمرت حتى وقت متأخر.

واعتبر يسبر نايو، وهو مستشار مالي يبلغ 22 عاماً أنّ "إلغاء القيود فجأة أمر غريب لكنّه مذهل".

وقالت الطالبة سانه فان دي فايل (22 عاماً) "انتظرنا الكرنفال طويلاً".

وشهد موسم الكرنفال عام 2020 بداية انتشار فيروس كورونا في هولندا.